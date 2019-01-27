Сторонники правительства во Франции устраивают акцию "красный шарф", осуждая "желтых жилетов" Сегодня, 08:57 276 Цей матеріал також доступний українською EPA Это первая проправительственная акция протеста EPA

Тысячи участников акции "желтых жилетов" вернулись на улицы Франции, чтобы протестовать против политики президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает AFP.

Полиция применила слезоточивый газ и водомет, чтобы прекратить беспорядки, демонстранты бросали камни со строительной площадки на площади Бастилии в Париже.

Впервые полиция использовала оснащенные камерами винтовки для стрельбы из 40-миллиметровых патронов из резины и пены.

Thousands of "yellow vest" protesters return to the streets of France to protest against President Macron's policies, clashing with police in several cities https://t.co/TnUeE5jleO pic.twitter.com/uipCEVy6DK — AFP news agency (@AFP) 27 января 2019 г.

Местная префектура сообщила о 223 арестах в Париже, а по оценкам Министерства внутренних дел в эти выходные протестовали 69 тысяч манифестантов по всей Франции. В минувшую субботу их количество достигло 84 тысяч.

"Желтые жилеты" собирались протестовать до поздней ночи, но им помешала полиция, которая быстро разогнала несколько сотен демонстрантов на площади Республики в столице, используя шумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты массово протестовали, кроме Парижа, также в Бордо, Тулузе, Марселе и Лионе.

В воскресенье, 27 января, сторонники правительства устроят свою первую акцию протеста "красный шарф", которая должна продемонстрировать защиту "демократии и ее институтов" и осуждает насилие, совершенное протестами "желтых жилетов".

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Напомним, что во Франции массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюссель.