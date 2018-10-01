01 октября 2018, понедельник

Сторонники независимости Каталонии заблокировали автомагистрали и железнодорожные пути

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Активисты блокируют автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии
Фото: Josep Goded

Активисты блокируют автомагистрали и железнодорожные пути в Каталонии

В Каталонии сторонники отделения региона от Испании начали блокировать автомагистрали и железнодорожные пути.

Как сообщает Associated Press, таким образом активисты отмечают годовщину референдума о независимости Каталонии, результаты которого не были признаны.

В городе Жирона сотни человек перекрыли скоростную железную дорогу, полиция пытается сдерживать протестующих.

Также в городах Льейда и Барселона была заблокирована трасса AP-7 - главная автомагистраль, идущая из восточной Каталонии во Францию.

Акции протеста были организованы Комитетом обороны республики - местной группой активистов, созданной в октябре 2017 года во время референдума о независимости.

1 октября 2017 года в Каталонии прошел непризнанный Испанией и Евросоюзом референдум о независимости региона. Каталонские власти заявили, что за отсоединение проголосовало 90,18%, против - 7,83% при явке 43,03%.

27 октября года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.

Вслед за решением каталонского парламента Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства Каталонии, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии. 

1 августа 2018 года новое социалистическое правительство Испании впервые с 2011 года  провело переговоры с представителями Каталонии. Представители Каталонии подняли вопрос о возможности проведения нового референдума о независимости региона  и призвали освободить сепаратистов, содержащихся в тюрьме после неудачной попытки отделиться от Испании в 2017 году.

В  сентябре глава правительства Каталонии Ким Торра анонсировал новую кампанию по выходу автономии из состава Испании.

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