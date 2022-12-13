Немецкие спецслужбы считают, что сторонниками госпереворота в Германии могут быть 23 тысячи человек 13 декабря, 22:37 Министерство подчеркивает, что только небольшая часть может считаться экстремистами (Фото:REUTERS/Christian Mang)

По данным немецких правоохранителей, число сторонников политических групп Граждане Рейха и Самоуправление, участников которых обвиняют в планировании госпереворота в Германии, насчитывает 23 тысячи человек.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого МВД.

Министерство подчеркивает, что только небольшая часть может считаться экстремистами. Между этими группами, а также внутри самих этих групп, существуют идейные и другие противоречия, их члены часто руководствуются конкурирующими и противоречащими друг другу теориями заговора.

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По данным правоохранителей, в эти два движения вовлечены примерно 23 тысячи человек. При этом только 1250 человек принадлежат к правоэкстремистским фракциям, а к применению насилия как способу достижения цели склонны примерно 2100 человек.

Также среди них 500 человек имеют легально приобретенное оружие, а не менее чем у 1050 лиц ранее было отозвано разрешения на оружие.

7 декабря немецкие правоохранители в ходе масштабной спецоперации обезвредили террористическую группу, готовившую государственный переворот. По их информации, члены группы планировали силовой захват государственных учреждений. Были задержаны 25 человек, среди которых гражданка России.

Всего в деле фигурирует по меньшей мере 52 подозреваемых, обыски прошли на 137 связанных с ними объектах. По версии следствия, группа была сформирована осенью 2021 года и с тех пор проводила регулярные встречи.

По данным СМИ, целью группировки было свержение нынешнего конституционного строя Федеративной Республики Германия и создание государства по образцу Германского рейха 1871 года. Центральной фигурой заговора немецкие СМИ называют 71-летнего Генриха Ройсса — потомка немецкого княжеского рода, который работал финансовым консультантом, а по плану заговорщиков должен был стать «регентом» нового «государства».