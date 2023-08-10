«Серьезно обсчитали». На британском заводе, который производит ракеты для Украины, началась забастовка — BBC 10 августа, 19:13 Более 50 работников британского завода, который производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины, начали забастовку из-за несправедливой системы оплаты труда (Фото:Jerry Gunner via Flickr)

Более 50 работников завода DM Beith, который находится в британском графстве Эйршир и производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины, объявили забастовку из-за серьезного трудового спора.

Как пишет BBC, рабочие объявили, что с 21 августа идут на двухнедельную забастовку, поскольку предыдущие четырехдневные забастовки не принесли успеха. Одной из причин отказа работников выходить на работу стала система двухуровневой культуры оплаты труда, из-за которой, по мнению рабочих, их «серьезно обсчитали».

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Представитель профсоюза Крис Кеннеди заявил, что это первая забастовка в истории этого оборонного предприятия. BBC раскрывает причины, по которым рабочие вынуждены были пойти на такие действия.

Медиа сообщает, что в Великобритании существует двухуровневая система оплаты труда, по которой руководители и производственный персонал получают надбавки и премии, а нерабочий и обслуживающий персонал не могут рассчитывать на доплаты. В профсоюзе добавляют, что разница в годовом эквиваленте оплаты между этими двумя группами выросла втрое и составляет уже 18 тысяч фунтов стерлингов.

Сейчас забастовку поддержали 93% рабочих завода, а производственный персонал полностью поддержал своих коллег, которые не получили своих доплат. Такая остановка работы, добавляют в профсоюзе, может серьезно помешать поставке ракетного вооружения для Украины.

Депутаты Палаты общин уже передали обращение к министру обороны Бену Уоллесу с просьбой как можно скорее поспособствовать разрешению этой ситуации. В то же время минобороны страны заявило, что знает о проблемах с оплатой труда на заводе в Эйршире и добавило, что никаких проблем с поставками вооружения для Украины не будет.

«Мы остаемся открытыми для диалога с профсоюзом и рабочими, чтобы обсудить затронутые проблемы и работать над их решением», — цитирует медиа заявление Минобороны Великобритании.

15 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил в интервью для The Times, что покинет свой пост осенью этого года.