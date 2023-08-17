Работники британского завода, на котором производят ракеты для Украины, прекратили забастовку 17 августа, 23:27 The Guardian сообщает, что Минобороны Великобритании готово пойти на уступки для забастовщиков на заводе в Эйршире, где будут производить крылатые ракеты Storm Shadow для нужд Сил обороны Украины (Фото:airforce-technology.com)

Министерство обороны Великобритании заявило, что готово начать диалог с работниками завода в Эйршире, где производят крылатые ракеты Storm Shadow и Brimstone для нужд Украины.

Как пишет The Guardian, Минобороны Британии планирует предложить профсоюзу решение по улучшению оплаты труда для тех работников, которые выполняют «не ремесленные» функции, такие как перемещение и загрузка ракет.

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Также ведомство заявило, что забастовка не повлияет на поставки Storm Shadow в Украину, а на случай непредвиденных обстоятельств и продолжения забастовки существуют планы для обеспечения бесперебойной работы завода.

The Guardian добавляет, что на заводе в Бейте собирают, кроме Storn Shadow, противорадиолокационные ракеты ALARM (противорадиолокационные ракеты воздушного базирования), ракеты Tomahawk, Storm Shadow и Brimstone, а также торпеду Spearfish.

Инфографика: NV

10 августа издание BBC сообщило, что более 50 работников завода DM Beith, который находится в британском графстве Эйршир и производит ракеты Storm Shadow и Brimstone для Украины, объявили забастовку из-за серьезного трудового спора.

Одной из причин забастовки является система двухуровневой культуры оплаты труда, которая привела к невыплате обслуживающему и нерабочему персоналу завода почти 18 тысяч фунтов стерлингов.