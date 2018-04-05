Столтенберг заявил, что НАТО не стремится полностью изолировать РФ

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Столтенберг считает, что нужно вести диалог с РФ

Столтенберг считает, что нужно вести диалог с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России.

Столтенберг считает, что и НАТО и РФ выгодно наладить отношения, передает Укринформ.

"Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией. Россия - наш сосед и это не изменится. Мы не намерены изолировать РФ", - заявил Столтенберг.

 

Он призвал работать над ограничением гонки вооружений и холодной войны.

Напомним, 28 марта президент Украины Петр Порошенко утвердил Годовую национальную программу сотрудничества Украины с НАТО на 2018 год.

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