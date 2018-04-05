Столтенберг: Россия недооценила решимость и единство НАТО

Столтенберг: НАТО увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет

Россия недооценила единство и решимость НАТО, когда решила воплотить свою агрессивную внешнюю политику.

Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время визита в Канаду, пишет Укринформ.

"Россия недооценила решимость НАТО. Непосредственно реагируя на незаконную аннексию Крыма и усилия по дестабилизации Украины, мы прибегли к наибольшему усилению коллективной обороны со времен окончания Холодной войны, в том числе развернув боевые группы в Балтийских странах", - сказал он.

По словам Столтенберга, НАТО "имеет больше сил, больше готовых к бою подразделений и увеличило расходы на оборону по всей Европе впервые за много лет".

"Если добавить к этому то, что союзники НАТО присоединились к экономическим санкциям, очевидно, что Россия недооценила единство, решительность и силу реакции НАТО и союзников на безрассудное поведение, которое РФ особенно ярко демонстрирует после событий в украинском Крыму в 2014 году", - резюмировал он.

Ранее Столтенберг заявил, что в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России.