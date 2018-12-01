Столтенберг рассказал о процедуре вступления Македонии в НАТО Сегодня, 16:40 4 Цей матеріал також доступний українською Столтенберг: Надеюсь, что македонский народ воспользуется этой исторической возможностью

НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в Альянс сразу после завершения процесса переименования страны, заявил генсек блока Йенс Столтенберг.

"Как только соглашение об изменении названия будет имплементировано, мы будем готовы подписать протокол о присоединении", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Столтенберг пояснил, что после подписания протокола правительство Македонии будет принимать участие во встречах министров стран НАТО. Параллельно соглашение должны будут ратифицировать все страны Альянса.

"Я надеюсь, что Скопье и македонский народ воспользуются этой исторической возможностью, которая случается раз в жизни, и мы сможем их приветствовать как тридцатую страну НАТО", - резюмировал генсек.

30 сентября жители Македонии голосовали на референдуме по вопросу о переименовании страны.

В ЕС и НАТО заявили, что приветствуют итоги референдума о переименовании и евроинтеграции Македонии.

Премьер Македонии заявил, что вопрос о переименовании страны решится в парламенте. Перед этим сообщалось о слишком низкой явке на референдуме о переименовании страны.

10 октября в парламенте Македонии начались дебаты по обсуждению конституционных поправок, необходимых для изменения названия страны. Премьер-министр Македонии Зоран Заев предложил оппозиции "прощение и примирение" при обсуждении данного вопроса.

Напомним, в июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз. Споры стран относительно названия Македония продолжалиась с 1990-х годов.