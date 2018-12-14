Столтенберг прокомментировал решение парламента Косово о создании регулярной армии Сегодня, 14:43 0 Цей матеріал також доступний українською Столтенберг разочарован решением по созданию армии Косово

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление из-за решения парламента Косово о создании регулярной армии.

"Мне жаль, что это решение было принято, несмотря на высказанные НАТО предостережения. Хотя решение о трансформации сил безопасности Косово относится к компетенции самого Косово, мы четко дали понять, что сейчас неудачное время для такого шага", - говорится в заявлении генсека.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает силы безопасности Косово под их действующим мандатом. Со сменой этого мандата Альянс должен будет пересмотреть уровень взаимодействия с силовыми структурами страны.

Он также призвал Косово и Сербию воздержаться от любых заявлений и действий, которые могут привести к эскалации в регионе.

Ранее Парламент Косово проголосовал за создание регулярной армии из 5000 военных.

Перед этим министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что единственными вооруженными силами в Косово могут быть лишь миротворцы под руководством НАТО, и косовская армия будет "угрозой Сербии и сербам".

Позже премьер-министр Сербии Ана Брнабич предупредила, что формирование косовской армии может спровоцировать сербскую вооруженную интервенцию.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал несвоевременными планы Косово создать регулярную армию. Он заявил, что решение может иметь серьезные последствия для будущих евроатлантических связей страны.