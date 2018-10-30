Столтенберг призвал Россию соблюдать ракетный договор с США

Столтенберг: В Европе есть еще больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки

НАТО призывает Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, пишет Reuters.

По его словам, развертывание новых российских ядерных ракет в Европе ставит под угрозу документ, который помог завершить "холодную войну".

"В Европе нет новых ракет США, но есть еще больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, и эти ракеты ставят под угрозу договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - резюмировал генсек.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности.

При этом он не исключил, что может быть подписано новое соглашение.

После этого в Москву с официальным визитом отправился советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон, который встретился там с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлечет серьезные последствия.