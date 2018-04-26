Столтенберг ответил на угрозы РФ из-за возможного вступления Македонии в НАТО

Вопрос о вступлении Македонии в НАТО может решать только Альянс и государства-члены блока, заявил генсек Йенс Столтенберг в ответ на угрозы со стороны России.

"Скопье само должно решать, присоединяться ли к НАТО, и государства-члены Альянса, никто не может наложить вето на это решение", - сказал он на встрече главы МИД стран НАТО в Брюсселе, пишет Европейская правда.

Столтенберг подчеркнул, что любая страна должна сама выбирать свой путь, в том числе в сфере безопасности.

"Это важнейший принцип для НАТО, который продвигала и Россия, как это видно из ряда документов", - добавил он.

Напомним, премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что его страна хочет стать полноправным членом НАТО ради установления мира и защиты прав человека. Так он прокомментировал угрозы посла России в Македонии Олега Щербакова о возможном членстве Македонии в НАТО, в частности, о военных действиях против Скопье в случае нападения на Россию со стороны Альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что Македония получит приглашение вступить в Североатлантический альянс сразу после разрешения спора с Грецией о названии страны.

На данный момент Афины блокируют евроатлантические стремления македонцев, так как, по мнению греков, Македония присвоила себе имя одного из северных регионов Греции.

Решение этого спора даст толчок перспективам Македонии вступлению в Европейский Союз и НАТО.

6 февраля премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что его правительство готово изменить название страны для урегулирования давнего спора.