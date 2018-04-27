Столтенберг: НАТО оставит в силе политику "двойного подхода" по отношению к России

НАТО продолжит политику "двойного подхода" по отношению к России, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы начали наше обсуждение с России и долгосрочных последствий ее внешней и оборонной политики. Мы договорились, что наша политика двойного подхода - сильного сдерживания и обороны в сочетании с диалогом остается в силе", - уточнил он в Брюсселе, пишет Укринформ.

По словам генсека, на данный момент нет ни состояния "холодной" войны в отношениях с Россией, ни стратегического партнерства.

"Это что-то новое", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что в планы Североатлантического альянса не входит полная изоляция России. Он также отметил, что Россия недооценила единство и решимость НАТО, когда решила воплотить свою агрессивную внешнюю политику.