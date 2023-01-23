«Абсолютно срочно». Украине нужно поставлять более тяжелое вооружение — Столтенберг 23 января, 23:56 Йенс Столтенберг (Фото:NTB/Stian Lysberg Solum via REUTERS)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Запад должен предоставить Украине больше военной помощи, поставлять более тяжелое оборудование, «и это абсолютно срочно».

Комментируя дискуссию о поставке боевых танков западного образца в Украину в эфире Welt, Столтенберг подчеркнул единство НАТО и выступил за увеличение поставок оружия, сообщает Spiegel.

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Отвечая на вопрос, был ли Альянс разделен на решающем этапе войны, Столтенберг подчеркнул, что с тех пор, как началась полномасштабная война РФ против Украины, в Альянсе наблюдается «беспрецедентный уровень поддержки».

На вопрос о том, будет ли он приветствовать одобрение Германией объявленной Польшей поставки танков Leopard в Украину, Столтенберг сказал: «Мой месседж состоит в том, что союзники должны поставлять больше, должны поставлять более тяжелое оборудование и боевые системы в Украину. И это абсолютно срочно».

Он приветствовал все заявления союзников о боевых танках для ВСУ: «Если мы действительно хотим получить решение, при котором Украина выживает как суверенная и свободная страна, то действовать таким образом абсолютно необходимо».

20 января глава Пентагона Ллоид Остин сообщил, что США передадут Украине дополнительные ЗРК NASAMS и восемь систем ПВО Avenger, они войдут в новый пакет военной помощи. Также помощь от Вашингтона будет включать бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Ранее в Пентагоне сообщали, что поставка Украине американских танков M1 Abrams сейчас «не имеет смысла». Отмечалось, что эти танки работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе и могут преодолевать большие расстояния без дозаправки.