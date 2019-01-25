Столтенберг: Страны НАТО увеличат расходы на оборону до $100 млрд Вчера, 09:45 213 Цей матеріал також доступний українською EPA Расходы на оборону увеличат до 2020 года EPA

Страны НАТО и Канада увеличат расходы на оборону к концу 2020 года до $100 млрд, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Европейская правда.

"На основе национальных планов, поступающих от всех союзников, к концу следующего года они дополнительно выделят $100 млрд", - уточнил он.

Столтенберг также отметил, что союзники НАТО показали единство в сфере контроля над вооружениями, выступив против нарушения Россией ракетного договора.

Генсек добавил, что страны НАТО укрепляют киберзащиту и модернизируют командную структуру Альянса.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса.

Американский президент также заявил, что США защищают Европу от России, вкладывая огромные средства в НАТО, тогда как европейские страны зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российское государство.