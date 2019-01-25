Столтенберг: Страны НАТО увеличат расходы на оборону до $100 млрд
Страны НАТО и Канада увеличат расходы на оборону к концу 2020 года до $100 млрд, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе, пишет Европейская правда.
"На основе национальных планов, поступающих от всех союзников, к концу следующего года они дополнительно выделят $100 млрд", - уточнил он.
Столтенберг также отметил, что союзники НАТО показали единство в сфере контроля над вооружениями, выступив против нарушения Россией ракетного договора.
Генсек добавил, что страны НАТО укрепляют киберзащиту и модернизируют командную структуру Альянса.
Ранее президент США Дональд Трамп призвал лидеров стран НАТО увеличить свои расходы на оборону до 4% ВВП, что вдвое превышает нынешние стандарты Альянса.
Американский президент также заявил, что США защищают Европу от России, вкладывая огромные средства в НАТО, тогда как европейские страны зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российское государство.