Швеция может стать членом НАТО уже осенью — Столтенберг 24 августа, 22:11 Столтенберг созывает заседание Совета Украина-НАТО (Фото:REUTERS / Kacper Pempel)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция сможет стать членом Североатлантического Альянса уже этой осенью.

Об этом сообщает SVT.

«Я всегда очень осторожен с конкретными датами, но настроен оптимистично», — сказал генсек о возможном вступлении Швеции в Альянс осенью.

По его словам, на Вильнюсском саммите НАТО было соглашение, что Национальное собрание Турции сможет ратифицировать заявку Швеции на вступление в Альянс, когда соберется.

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Летом парламент Турции был закрыт и снова откроется не ранее 1 октября.

16 июня правительство Швеции сообщило, что страна будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.

21 августа премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон исключил передачу истребителей Gripen Украине, подчеркнув, что Швеция еще не в НАТО.