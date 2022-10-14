НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами 14 октября, 04:49 Обломки иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.



«В рамках этого пакета НАТО вскоре доставит в Украину оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам с сотнями устройств для глушения сигнала дронов, которые смогут помочь сделать неэффективными дроны российского и иранского производства, а также защитить украинский народ и украинскую критическую инфраструктуру», — заявил Столтенберг.



Видео дня

Инфографика: НВ

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана порядка 300 дронов-камикадзе.