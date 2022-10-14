НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами

14 октября, 04:49
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Обломки иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Обломки иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс передаст Украине оборудование для борьбы с иранскими дронами.

«В рамках этого пакета НАТО вскоре доставит в Украину оборудования для противодействия беспилотным летательным аппаратам с сотнями устройств для глушения сигнала дронов, которые смогут помочь сделать неэффективными дроны российского и иранского производства, а также защитить украинский народ и украинскую критическую инфраструктуру», — заявил Столтенберг.

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Инфографика: НВ
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Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, Россия получила из Ирана порядка 300 дронов-камикадзе.

https://www.youtube.com/watch?v=ZUp2EGYtYtU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Беспилотник Беспилотники

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