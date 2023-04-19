Столтенберг призвал увеличить поставки оружия Украине на фоне слухов об истощении ПВО

19 апреля, 09:23
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал усиливать поставки оружия для украинской армии.

Про це повідомляє CNN.

Генсек НАТО зробив свою заяву на тлі чуток у ЗМІ про виснаження української ППО найближчим часом.

«Ми визнаємо величезну кількість зброї, боєприпасів, матеріалів, які вже передані Україні, але нам потрібно зробити ще більше. Тому що нам потрібно забезпечити, щоб українці перебували в положенні, в якому можуть звільнити і повернути свої території», — заявив Столтенберг.

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У «витоці» документів, які проаналізувала The New York Times, ідеться: у Пентагоні стурбовані, що прифронтова протиповітряна оборона України може виснажитися вже до літа.

Ідеться про документ, датований 28 лютого. Як пише газета, він ґрунтується на оцінці згідно з тодішніми показниками. Так, США прогнозують, що українська система ППО, яка захищає війська на лінії фронту, нібито може виснажитись до 23 травня, що «призведе до навантаження на мережу протиповітряної оборони вглиб території України».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   НАТО Вооружение Военная помощь Поставки оружия ПВО Йенс Столтенберг Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины

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