06 октября 2018, суббота

Столкновения в секторе Газа: погибли два палестинца и подросток

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В столкновениях с израильской армией погибли три палестинца

В столкновениях с израильской армией погибли три палестинца

В результат столкновений в секторе Газа у границы с Израилем погибли трое палестинцев, в том числе 13-летний подросток, сообщили в Министерстве здравоохранения Газы. 

В заявлении указывается, что все трое были застрелены силами израильской армии. Мальчик скончался в результате выстрела в грудь, 24-летний мужчина был застрелен в спину, а 28-летний мужчина умер в больнице от полученных ранений, передает AP.

По данным министерства, еще 126 протестующих получили огнестрельные ранения.

Напомним, что 5 октября произошли столкновения с армией Израиля в секторе Газа во время акции протеста Великий марш возвращения. В результате пострадали 376 человек.

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