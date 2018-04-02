Столкновения в секторе Газа: количество погибших возросло до 17, пострадавших - более 1400

Число погибших в Газе палестинцев выросло до 17

В результате разгона массовой демонстрации протеста на границе сектора Газа и Израиля погибло уже 17 палестинцев.

По данным министерства здравоохранения в Газе, от тяжелых огнестрельных ранений скончался 29-летний Фарис ар-Ракиб, сообщает DW.

Также отмечается, что ранения получили более 1400 человек, из них 757 пострадали от огнестрельных ранений, остальные - от резиновых пуль и слезоточивого газа.

По данным Израиля, в акции участвовало около 30 тысяч палестинцев, в том числе женщины и дети. Когда толпа протестующих приблизилась к границе Израиля, израильские солдаты применили огнестрельное оружие.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля. Ситуация обострилась после того, как там произошла акция протеста. Палестинцы собрались около израильской границы и начали кидать камни и коктейли Молотова в сторону военных. Силовики попытались подавить беспорядки.

Разобраться в том, что произошло в секторе Газа, ранее потребовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

В свою очередь Израиль отверг требования о проведении независимого расследования кровопролития в секторе Газа.