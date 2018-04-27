Столкновения в секторе Газа: израильские военные убили троих палестинцев

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Израильские войска применяют против протестующих огнестрельное оружие и слезоточивый газ

Израильские войска применяют против протестующих огнестрельное оружие и слезоточивый газ

В пятницу, 27 апреля, во время столкновений на границе между сектором Газа и Израилем израильские военные застрелили троих палестинцев.

По словам медицинских сотрудников, еще 600 человек пострадали, 200 из которых получили огнестрельные ранения, в том числе палестинский журналист, получивший пулю в ногу, передает Reuters.

Таким образом, общее количество погибших с начала протестов 30 марта увеличилось до 41 палестинца. Более 5000 человек пострадали.

Напомним, 30 марта начались столкновения между израильскими военными и палестинцами на границе сектора Газа и Израиля. 

Организаторы палестинского протестного движения выражают таким образом свое несогласие с выдворением властями Израиля. Ожидается финальный многотысячный марш 15 мая.

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