Столкновения в секторе Газа: израильские военные убили четырех палестинцев

В протестах приняли участие около 10 тысяч палестинцев

В пятницу, 26 октября, в результате столкновений в секторе Газа вдоль границы с Израилем погибли четыре палестинца, еще по меньшей мере 50 человек получили ранения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные медиков.

По информации ЦАХАЛ, в пятничных протестах приняли участие около 10 тысяч палестинцев. Они бросали в израильских военных камни и другие снаряды. В ответ израильские военные открывали огонь по протестующим.

За время акции протеста Великий марш возвращения, начавшейся 30 марта, израильские военнослужащие убили по меньшей мере 212 палестинцев. Большинство из них были убиты во время столкновений на границе, остальные - в результате авиаударов и обстрелов из танков. Один израильский солдат был застрелен палестинским снайпером.

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Участники марша возвращения требуют, чтобы палестинским беженцам разрешили вернуться на свои земли, находящиеся с 1948 года под контролем Израиля. Численность покинувших палестинские земли после создания еврейского государства беженцев вместе с потомками приближается к пяти миллионам.