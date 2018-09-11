11 сентября 2018, вторник

Столкновения в сектора Газа: ранения получили 10 палестинцев

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Палестинцы устроили акцию протеста у границы Израиля
Фото: Bahaa.Shammala via Twitter

Палестинцы устроили акцию протеста у границы Израиля

В понедельник, 10 сентября, в секторе Газа в результате столкновений с израильскими военными ранения получили десять палестинцев, передает Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

По информации агентства, инцидент произошел на пляже, где палестинцы собрались на акции, организованные движением ХАМАС.

В свою очередь израильские военные заявили, что начали стрелять, когда палестинцы принялись кидать в них взрывные устройства и горящие шины.

Напомним, руководство Израиля и представители палестинского исламистского движения ХАМАС договорились с наступлением 10 августа начать перемирие.

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