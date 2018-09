Столкновения в сектора Газа: ранения получили 10 палестинцев

В понедельник, 10 сентября, в секторе Газа в результате столкновений с израильскими военными ранения получили десять палестинцев, передает Associated Press со ссылкой на палестинских медиков.

По информации агентства, инцидент произошел на пляже, где палестинцы собрались на акции, организованные движением ХАМАС.

В свою очередь израильские военные заявили, что начали стрелять, когда палестинцы принялись кидать в них взрывные устройства и горящие шины.

Israeli illegal occupation forces shower teargas on thousands of Palestinian protesters partaking in a nonviolent mass protest against Israeli blockade of Gaza

