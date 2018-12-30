Столкновения на выборах в Бангледеш: количество погибших возросло Сегодня, 15:00 63 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министра подозревают в авторитаризме

Количество погибших в результате столкновений на выборах в Бангладеш возросло до 15 человек, передает CNN со ссылкой на местную полицию.

Бангладешцы голосовали за то, чтобы назначить премьер-министра Шейх Хасину на третий срок подряд.

Военные были развернуты по всей стране, чтобы попытаться предотвратить насилие, замеченное во время недавних опросов.

Несмотря на то, что Хасина руководит экономическим ростом страны, её начали подозревать в авторитаризме и преследовании представителей СМИ.

Правозащитные организации и оппозиционные деятели предупредили, что воскресные выборы могут быть сфальсифицированы, несмотря на обещания властей о прозрачности.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений в Бангладеш погибли по меньшей мере 12 человек.