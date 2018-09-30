30 сентября 2018, воскресенье

Столкновения демонстрантов с полицией в Барселоне: пострадали 24 человека, шестеро задержанных

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Задержания проводились за нападения на сотрудников правоохранительных органов

Задержания проводились за нападения на сотрудников правоохранительных органов

В Барселоне в результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранительными органами пострадали 24 человека, полиция задержала шесть человек, передает агентство Europa Press.

По данным полиции, задержания проводились за нападения на сотрудников правоохранительных органов. В отношении еще одного демонстранта ведется расследование, однако он на свободе.

Медики рассказали агентству, что было госпитализировано пять человек, состояние одного из них оценивается как средней тяжести. Остальным 19 помощь была оказана на месте.

Ранее сообщалось, что в Барселоне (Испания) прошли демонстрации сторонников и противников независимости Каталонии, во время которых произошли столкновения участников акций с полицией.

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