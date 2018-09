Столкновения демонстрантов с полицией в Барселоне: пострадали 24 человека, шестеро задержанных

В Барселоне в результате столкновений между сторонниками независимости и правоохранительными органами пострадали 24 человека, полиция задержала шесть человек, передает агентство Europa Press.

По данным полиции, задержания проводились за нападения на сотрудников правоохранительных органов. В отношении еще одного демонстранта ведется расследование, однако он на свободе.

One more video from Barcelona today where rogue Spanish police units felt the need to retaliate and beat people as they were leaving a peaceful protest.pic.twitter.com/HdKKg08hu4