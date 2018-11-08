Столкновение судов у берегов Норвегии: фрегат шел с выключенным транспондером

Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad шел с выключенным транспондером, в результате греческий нефтяной танкер Sola TS не увидел военный корабль.

Об этом свидетельствуют данные международной Системы автоматической идентификации судов AIS, передает Интерфакс-Украина.

По имеющейся информации, фрегат шел наперерез курсу танкера. Сразу после столкновения на фрегате включился транспондер, и было зафиксировано его точное положение.

В результате столкновения на корабле ВМС Норвегии образовалась пробоина длиной более 10 метров по правой стороне корпуса, а также около 10 тысяч литров вертолетного топлива просочились в море. Ожидается, что топливо в ближайшее время испарится.

На данный момент власти проводят расследование.

Напомним, что у берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером Sola TS.

Капитан фрегата посадил корабль на мель у берега. Однако из-за пробоины и поступления воды боевой корабль лег на правый борт.