Столкновение судов у берегов Норвегии: фрегат оказался на грани затопления

Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, столкнувшийся утром с греческим нефтяным танкером Sola TS, находится на грани затопления из-за пробоины.
По словам представителя норвежской спасательной службы, в пробоину, полученную в результате столкновения, поступает больше воды, чем удается откачать, передает Интерфакс-Украина.
"У нас практически нет контроля над поступлением воды", - отметили в спасательной службе Норвегии.
После столкновения капитан фрегата посадил корабль мель у берега. Однако это не спасло судно от поступления воды. В результате фрегат лег на правый борт, значительная часть его корпуса находится под водой. Кроме того, на фрегате произошла большая утечка из треснувшего бака с вертолетным топливом.
Весь экипаж фрегата в составе 127 человек эвакуирован. В результате инцидента пострадали семь моряков. У танкера отсутствуют серьезные повреждения, никто из 23 человек его экипажа не пострадал.
Напомним, что у берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером Sola TS.
Смотрите также
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования