Столкновение судов у берегов Норвегии: фрегат оказался на грани затопления

Фрегат ВМС Норвегии Helge Ingstad, столкнувшийся утром с греческим нефтяным танкером Sola TS, находится на грани затопления из-за пробоины.

По словам представителя норвежской спасательной службы, в пробоину, полученную в результате столкновения, поступает больше воды, чем удается откачать, передает Интерфакс-Украина.

"У нас практически нет контроля над поступлением воды", - отметили в спасательной службе Норвегии.

После столкновения капитан фрегата посадил корабль мель у берега. Однако это не спасло судно от поступления воды. В результате фрегат лег на правый борт, значительная часть его корпуса находится под водой. Кроме того, на фрегате произошла большая утечка из треснувшего бака с вертолетным топливом.

Весь экипаж фрегата в составе 127 человек эвакуирован. В результате инцидента пострадали семь моряков. У танкера отсутствуют серьезные повреждения, никто из 23 человек его экипажа не пострадал.

Напомним, что у берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО Trident Juncture, столкнулся с танкером Sola TS.