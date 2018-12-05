Столкновение самолетов США: у берегов Японии спасли одного члена экипажа, еще один погиб Сегодня, 18:04 56 Цей матеріал також доступний українською Самолет-заправщик KC-130 Фото: U.S. Marine Corps

В результате столкновения двух американских военных самолетов у берегов Японии погиб по меньшей мере один член экипажа, еще один найден живым.

В Корпусе морской пехоты США заявили, что тело погибшего пехотинца обнаружил японский военный корабль в 12:13 по местному времени, передает CNN.

Спасенный морской пехотинец, по предварительным данным, находится в нормальном состоянии. Его жизни ничто не угрожает. Еще пятеро американских военнослужащих считаются пропавшими без вести.

Напомним, что ночь на 6 декабря в небе у японского побережья столкнулись два американских военных самолета. Они были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

Согласно заявлению Министерства обороны Японии, самолет-заправщик KC-130 и палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18 столкнулись в 1:42 по местному времени.

В Корпусе морской пехоты США сообщили, что столкновение произошло во время дозаправки в рамках рутинных учений. Основной задачей KC-130 является дозаправка в воздухе.

По предварительным данным, на борту КС-130 находились пятеро человек, еще двое были на F/A-18.

Сообщалось, что у побережья Японии были обнаружены двое выживших членов экипажа.