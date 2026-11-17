Во вторник, 17 ноября, возле главного железнодорожного вокзала Праги лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда . Пострадали 46 человек, среди них — 15 граждан Украины.

Об этом журналистам сообщили в МИД Украины со ссылкой на посольство в Чехии.

Как сообщает BBC, авария произошла около 07:00 по местному времени, в час пик, на мосту недалеко от вокзала. Оба машиниста получили серьезные травмы, но погибших нет, так как поезда двигались на небольшой скорости. Эвакуация всех пассажиров заняла около двух часов.

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По данным посольства, украинцы, как и другие пассажиры, получили легкие травмы. На горячую линию учреждения пока никто не обращался, дипломаты продолжают следить за ситуацией.

Министр транспорта Чехии Иван Беднарик заявил, что не хочет строить догадки о причинах аварии, но, судя по предварительным данным, один из поездов проехал на красный свет. Полиция начала расследование.

Движение других поездов на вокзал и с него нарушено; пассажирам рекомендуется пользоваться альтернативными маршрутами.