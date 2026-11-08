При столкновении поездов в Египте 8 ноября погибли по меньшей мере семь человек (Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)

В египетской провинции Эль-Гиза в воскресенье, 8 ноября, столкнулись два поезда , в результате чего семь человек погибли, в том числе машинист, и более 100 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press .

Катастрофа произошла в районе Эль-Айят, примерно в 52 км к югу от столицы Каира. Поезд, следовавший в провинцию Эль-Файюм на юго-западе страны, врезался в хвост поезда, направлявшегося в провинцию Асуан на юге Египта. Второй поезд, предположительно, в этот момент стоял на месте. Один из поездов в результате сошел с рельсов.

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По данным Министерства здравоохранения, 112 человек были ранены. На место аварии направили более 70 машин скорой помощи, количество погибших еще подсчитывается, сообщает BBC.

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Фото: REUTERS/Shokry Hussein

Официальная причина катастрофы пока не установлена. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что он поручил незамедлительно провести расследование катастрофы, чтобы привлечь виновных к ответственности.

BBC пишет, что Египет стал первой страной в Африке и на Ближнем Востоке, внедрившей железные дороги, и ими сейчас пользуются около 110 миллионов человек. Несмотря на инвестиции в строительство дорог и высокоскоростных железных дорог, значительная часть ж/д инфраструктуры страны устарела и нуждается в модернизации.

В августе 2017 года в результате столкновения пассажирских поездов недалеко от Александрии погибли более 40 человек. BBC также обращает внимание, что на месте катастрофы в Эль-Айяте в феврале 2002 года произошла самая смертоносная железнодорожная трагедия в Египте — в пассажирском поезде из Каира в Луксор произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 370 человек. В 2009 году в этом районе произошли еще две аварии, в результате которых погибли десятки людей.

На фоне частых смертельных железнодорожных катастроф в Египте звучат призывы к отставке министра транспорта Камеля аль-Вазира, сообщает BBC.