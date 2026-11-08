В Египте столкнулись два поезда: по меньшей мере семь человек погибли, более 100 пострадавших — фото
При столкновении поездов в Египте 8 ноября погибли по меньшей мере семь человек (Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany)
В египетской провинции Эль-Гиза в воскресенье, 8 ноября, столкнулись два поезда, в результате чего семь человек погибли, в том числе машинист, и более 100 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Катастрофа произошла в районе Эль-Айят, примерно в 52 км к югу от столицы Каира. Поезд, следовавший в провинцию Эль-Файюм на юго-западе страны, врезался в хвост поезда, направлявшегося в провинцию Асуан на юге Египта. Второй поезд, предположительно, в этот момент стоял на месте. Один из поездов в результате сошел с рельсов.
По данным Министерства здравоохранения, 112 человек были ранены. На место аварии направили более 70 машин скорой помощи, количество погибших еще подсчитывается, сообщает BBC.
Официальная причина катастрофы пока не установлена. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси заявил, что он поручил незамедлительно провести расследование катастрофы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
BBC пишет, что Египет стал первой страной в Африке и на Ближнем Востоке, внедрившей железные дороги, и ими сейчас пользуются около 110 миллионов человек. Несмотря на инвестиции в строительство дорог и высокоскоростных железных дорог, значительная часть ж/д инфраструктуры страны устарела и нуждается в модернизации.
В августе 2017 года в результате столкновения пассажирских поездов недалеко от Александрии погибли более 40 человек. BBC также обращает внимание, что на месте катастрофы в Эль-Айяте в феврале 2002 года произошла самая смертоносная железнодорожная трагедия в Египте — в пассажирском поезде из Каира в Луксор произошел пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 370 человек. В 2009 году в этом районе произошли еще две аварии, в результате которых погибли десятки людей.
На фоне частых смертельных железнодорожных катастроф в Египте звучат призывы к отставке министра транспорта Камеля аль-Вазира, сообщает BBC.