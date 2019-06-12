Столкновение кораблей в Будапеште: Суд освободил под залог капитана-украинца Сегодня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Tamas Kaszas Столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая REUTERS/Tamas Kaszas

Капитан круизного корабля Viking Sygin, который врезался в туристический катер на Дунае, освобожден решением венгерского суда под залог.

Как сообщает издание hvg.hu, залог составил 15 млн форинтов ($53 тыс).

Капитану запрещено покидать Будапешт, он обязан носить электронный браслет.



Капитан судна, 64-летний гражданин Украины Юрий С., был взят под стражу в четверг, 30 мая.

В его отношении ведется расследование о «преступной халатности».

Столкновение теплоходов произошло в среду, 29 мая. На борту прогулочного корабля находились 35 человек — 33 корейских туриста и двое членов экипажа — граждане Венгрии.

Погибли 26 туристов из Южной Кореи и двое граждан Венгрии, спаслись только семь человек.