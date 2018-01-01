Столкновение американских самолетов у берегов Японии: двое членов экипажа найдены живыми Сегодня, 08:12 149 Цей матеріал також доступний українською После столкновения самолетов двух членов экипажей нашли живыми (иллюстративное фото)

У побережья Японии были обнаружены двое членов экипажа, которые выжили после столкновения двух американских военных самолетов.

Как заявили в Министерстве обороны Японии, продолжаются поиски еще пятерых членов экипажа, сообщает Associated Press.

Корпус морской пехоты США подтвердил, что один военный проходит обследование на авиабазе морской пехоты США Ивакуни. Его состояние стабильное.

В ночь на 6 декабря в небе у японского побережья столкнулись два американских военных самолета. Они оба были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути.

По предварительным данным, на борту КС-130 находились пятеро человек, еще двое были на F/A-18. По одной из версий, самолеты столкнулись во время дозаправки. Официальные причины крушения пока не названы.