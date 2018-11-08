08 ноября 2018, четверг

Столицу Индии окутал токсичный смог из-за фейерверков и петард

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Уровень загрязнения воздуха значительно превысил безопасную отметку

Уровень загрязнения воздуха значительно превысил безопасную отметку

Столицу Индии Нью-Дели накрыл токсичный смог.

Как сообщает АР, качество воздуха достигло опасного уровня и значительно превысило безопасную отметку.

Смог окутал индийскую столицу после того, как десятки тысяч человек запустили фейерверки и петарды во время празднования индуистского фестиваля Дивали.

По данным метеорологов, в ближайшие дни ожидается сильный ветер, который будет рассеивать загрязняющие вещества.

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