Столицу Индии окутал токсичный смог из-за фейерверков и петард

Столицу Индии Нью-Дели накрыл токсичный смог.

Как сообщает АР, качество воздуха достигло опасного уровня и значительно превысило безопасную отметку.

Смог окутал индийскую столицу после того, как десятки тысяч человек запустили фейерверки и петарды во время празднования индуистского фестиваля Дивали.

По данным метеорологов, в ближайшие дни ожидается сильный ветер, который будет рассеивать загрязняющие вещества.