Столб пепла и дыма видно из космоса. Фото и видео с места извержения вулкана Фуэго в Гватемале

3 июня 2018 года в Гватемале началось масштабное извержение вулкана Фуэго. В результате изверженния погибли не менее 25 человек, более 300 пострадали. Еще две тысячи человек эвакуировали.

Больше всего пострадала деревня Эль Родео, которая оказалась на пути потока лавы. Некторые жтели этой деревни сгорели заживо. Кроме того, спасатели не могут пробраться к деревне Ла Либертад. Главный аэропорт Гватемалы закрыт из-за большого количества вулканического пепла на взлетно-посадочной полосе. В нескольких городах вокруг вулкана введен наивысший красный уровень тревоги.

НВ публикует подборку фото и видео стихийного бедствия и его последствия. Отметим, что извержение все еще продолжается.

Столб пепла, скрывший горизонт

Actualización: se eleva a 25 la cifra de decesos por la eupción del #VolcánDeFuego de Guatemala.



Video:

El volcán de Fuego inició su segunda erupción del presente año, con explosiones que elevan columnas de ceniza a 6 mil metros sobre el nivel del mar, flujos piroclásticos en barrancas. Por el momento no es necesario realizar evacuaciones.

Video: Armando Pineda, Espeleólogo.

La furia del volcán de fuego!! Grandes cantidades de ceniza sobre ciudad de Guatemala, Chimaltenango, Sacatepéquez y Quiché.



Foto por:

Por la erupción del #VolcánDeFuego, Guatemala ????????, autoridades lamentablemente reportan 6 decesos y una veintena de lesionados.



Video oleada piroclástica:

Так извержение вулкана Фуэго выглядит из космоса

Brown plume from the explosive eruption of Fuego #volcano was also seen by the polar orbiting satellite Aqua MODIS. #Guatemala

Пострадавшее от извержения вулкана Фуэго село с высоты птичьего полета

At least 25 people have been killed in Guatemala's Fuego volcano eruption

Люди, которым удалось выжить, и спасательная операция

Erupcion del volcan de Fuego

Así se están evacuado a los afectados de la comunidad San Miguel Los Lotes en Escuintla afectados por una correntada de lava que soterro sus viviendas

Emergency services begin rescue operations after Fuego volcano eruption in #Guatemala

#URGENTE |



El número de víctimas mortales por la erupción del Volcán de Fuego sube a 25 personas fallecidas; 653 albergados (378 en Escuintla y 275 en Sacatepéquez), según informó el portavoz de

Más de 1.7 millones de persona afectadas luego de la erupción del del #VolcánDeFuego, según informó Sergio Cabañas, titular de

#PNCProtegeryServir Nuestros elementos apoyan en la labor de evacuación de pobladores en la aldea El Rodeo en Escuintla, se ven afectados por la erupción del #VolcánDeFuego.

#TRAGEDIA:Esta es la aldea El Rodeo, #Escuintla y así quedó tras la caída de flujos piroclásticos que expulsó el #VolcánDeFuego. Se reportan que muchas personas están desaparecidas. Se confirman 7 muertos

.

Fotos Julio Arriola.

Erupción del #VolcánDeFuego ya es trágica. Parece que no se evacuó a tiempo.

#Guatemala • Aspecto de la carretera RN14 que une Antigua Guatemala, Sacatepéquez con Escuintla en donde se observan los lahares que descendieron del volcán de Fuego. Video Julio Arriola.

Женщина рассказывает журналистам, что, вероятно, ее семья погибла

На этом видео женщина по имени Консуэло Эрнандес, которой удалось убежать от потока лавы, рассказывает журналистам, что, вероятно, ее семья погибла.

"Toda la gente no pudo salir, yo digo que se quedaron enterradas ", dice Consuelo Hernández, una vecina del Rodeo, que tuvo que salir de su hogar debido a que la lava del Volcán de Fuego afecto su vivienda. "Cuándo vimos la lava caer nos subimos a una ladera", agregó Hernández

"Не все убежали, я думаю, они погибли", - говорит она.

На вопрос, как она спаслась, женщина отвечает: "Потому что я увидела, что лава течет через кукурузное поле, и мы побежали к холму".

"Сколько человек в вашей семье?" - уточняет журналист.

"Нас много", - отвечает Консуэло Эрнандес.

"И они погибли?", - спрашивает он.

"Я думаю, да", - отвечает ему женщина.

НВ