30 июня 2018, суббота

Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши в споре с Газпромом о снижении цен на газ

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Экс-министр экономики, глава PGNiG Петр Возняк удовлетворен решением суда

Экс-министр экономики, глава PGNiG Петр Возняк удовлетворен решением суда

Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от российского Газпрома снижения цены на газ в рамках долгосрочного Ямальского контракта, согласно которому российская компания поставляет газ Польше.

Об этом сообщает пресс-служба польской компании.

"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения Газпрома, направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петра Возняка.

На протяжении многих лет Газпром отвергал возможность изменения цены. Цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.

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