Стокгольмский арбитраж встал на сторону Польши в споре с Газпромом о снижении цен на газ

Стокгольмский арбитраж в промежуточном решении постановил, что польская нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать от российского Газпрома снижения цены на газ в рамках долгосрочного Ямальского контракта, согласно которому российская компания поставляет газ Польше.
Об этом сообщает пресс-служба польской компании.
"Суд принял во внимание ключевые аргументы PGNiG и отклонил официальные возражения Газпрома, направленные на поддержание существующих нерыночных ценовых условий в рамках Ямальского контракта", - сообщил глава PGNiG Петра Возняка.
На протяжении многих лет Газпром отвергал возможность изменения цены. Цена контракта значительно превышала цены на европейских рынках.
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