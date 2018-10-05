Стивен Сигал убежал с интервью после вопроса об изнасиловании, в котором его обвиняют - видео

Американский актер фильмов категории "Б" Стивен Сигал, который в 2016 году получил гражданство РФ, убежал с интервью телеканалу BBC.

Инцидент произошел в эфире программы Newsnight Thursday, когда ведущая Кристи Ворк спросила его о сексуальных домогательствах и изнасиловании, в которых его обвиняют.

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"Вы проводите очень много времени в России и США, снимаете фильмы и так далее. Есть кое-что, что, должно быть, повлияло на вашу жизнь в Америке. Я говорю сейчас об обвинениях в домогательствах и изнасиловании. Хочется спросить, как вы справляетесь со всем этим?" - поинтересовалась журналистка.

В свою очередь Сигал не стал отвечать на вопрос, а просто вынул из уха наушник и ушел.

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Отметим, что недавно более 10 женщин в США обвинили актера в сексуальных домогательствах, а одна из них и в изнасиловании.