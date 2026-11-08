Решение президента США Дональда Трампа назначить своего верного соратника Стивена Миллера руководить аппаратом Белого дома свидетельствует о намерении усилить конфронтацию в течение последних двух лет президентства, а также противостоять внешнему политическому и экономическому давлению, сообщили источники агентству Reuters .

«Это (назначение Стивена Миллера главой аппарата Белого дома — ред.) сигнал того, что в течение последних двух лет администрация будет действовать в режиме обороны из бункера», — отметил, в частности Дэн Эберхарт, донор Трампа и руководитель компании в энергетическом секторе.

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Агентство пишет, что несмотря на заявление Трампа о готовности сотрудничать с демократами, президент США уже продемонстрировал довольно воинственное настроение.

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7 ноября он поручил Минюсту США «расследовать» действия демократов, которых обвинил в отправке «писем с угрозами» в адрес доноров-республиканцев и других своих союзников.

Еще одним признаком боевитых намерений Трампа Reuters называет его предложение главе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дане Уайту стать пресс-секретарем Белого дома.

В статье отмечается, что 41-летний Миллер резко контрастирует со своей предшественницей на должности руководителя аппарата Сьюзи Уайлз — бывшей лоббисткой, возглавлявшей президентскую кампанию Трампа 2024 года. У нее не было значительного опыта работы в Вашингтоне, однако ее считали искусным управленцем, способным балансировать между разными интересами. Миллера же как его сторонники, так и оппоненты воспринимают как агрессивного идеолога, который отличается непреклонной преданностью Трампу.

«Если бы не президент Трамп, Соединенных Штатов Америки сейчас просто не было бы. Этот человек спас Америку», — приводит Reuters заявление Миллера 6 ноября, которое он сделал во время мероприятия во флоридском имении Трампа.

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В статье отмечается, что Миллер сотрудничает с Трампом еще со времени его первой президентской кампании в 2016 году и больше всего известен тем, что был движущей силой жесткой иммиграционной политики Трампа — курса, вдохновившего сторонников Трампа, но оттолкнувшего многих других избирателей.

Хотя в начале второго президентского срока Трампа его иммиграционную политику поддерживали 50% американцев, в октябре, по данным опроса Reuters/Ipsos, ее одобрили лишь 37% респондентов. Несмотря на это, четверо американских чиновников, ответственных за иммиграционные вопросы, сообщили Reuters, что никаких признаков смягчения курса администрации нет.

«Ничего не меняется, квоты остаются прежними», — отметил один из чиновников, который согласился говорить на условиях анонимности.

Член Палаты представителей от штата Небраска Дон Бэйкон — политик, который иногда критиковавший Трампа и сейчас уходит в отставку, — рассказал агентству, что Миллер «отказывался признавать реальность», когда он и другие законодатели-республиканцы еще до выборов пытались предупредить его: иммиграционная и тарифная политика Трампа отпугивает избирателей.

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В Белом доме заявили, что в новой должности Миллер продолжит достигать «исторических успехов», однако Бэйкон говорит, что большинство его коллег в Палате представителей воспринимают это как «удвоение ставок на провальную стратегию».

Миллер также отвечал за подготовку исполнительных указов Трампа, благодаря чему он глубоко понимает административные инструменты, доступные президенту, говорится в статье. Несколько источников Reuters предположили, что Белый дом теперь будет чаще прибегать к изданию исполнительных указов, вместо того чтобы сотрудничать с законодателями.

Также в статье прогнозируется, что на законодателей-республиканцев будет оказываться давление, чтобы они оставались верными Трампу в ходе будущих расследований, инициированных демократами, — даже если это нанесет ущерб партии в целом.

«Те на Капитолийском холме, кто захочет дистанцироваться от администрации Трампа, должны понимать: Стивен Миллер не будет сидеть сложа руки, наблюдая за этим», — отметил республиканский стратег Рон Бонджан.

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Reuters отмечает, что после назначения главой аппарата Белого дома, Миллер, кроме внутренней, будет иметь большее влияние и на внешнюю политику Белого дома. Три источника агентства рассказали, что он выступает против затягивания войны с Ираном и решительно поддерживает Израиль. Это потенциально может повлечь за собой разногласия Миллера с Трампом, который угрожал возобновить удары по Ирану и заявил о прекращении помощи Израилю.

Кроме того, сообщается, что корпоративные лоббисты опасаются, что Миллер не будет так внимателен к их интересам, как его предшественница, которая активно налаживала связи с руководителями крупных компаний.

«Это будут серьезные перемены. Миллер будет сосредотачиваться на политических приоритетах, таких как иммиграция или пошлины, то есть на том, что действительно важно для Трампа. Его подход будет отличаться от подхода Сьюзи, понимавшей, что политические решения могут иметь непредсказуемые последствия», — заявил высокопоставленный лоббист из сотрудничающей с Трампом фирмы.

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В то же время назначение Миллера одобрительно встретили высокопоставленные должностные лица администрации и политические сторонники Трампа, которые называют его именно тем бойцом, в котором они будут нуждаться на финишном этапе президентства Трампа.

О намерении заменить Сьюзи Уайлз на должности главы аппарата Белого дома на Стивена Миллера Трамп сообщил в соцсетях 6 ноября. Трамп заявил, что Уайлз перейдет работать в его политическую команду, а Миллер приступит к исполнению обязанностей главы аппарата Белого дома в понедельник, 9 ноября.

Ранее в этом году, когда Трамп публично рассматривал возможность вторжения в Гренландию, Миллер изложил свое видение американского империализма. По его словам, США могут свергнуть иностранные правительства и захватывать чужие территории и ресурсы, если это отвечает национальным интересам страны.