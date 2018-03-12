Стэнфордский университет объявил о прекращении стажировок студентов в России

На студентов старших курсов, преподавателей и сотрудников университета запрет не распространяется

Стэнфордский университет объявил, что приостанавливает отправку студентов младших курсов на стажировку в Россию.

Соответствующее решение было принято в связи с рекомендациями Госдепартамента США, сообщает The Stanford Daily.

По словам главы университетского центра программ обучения за рубежом Рамона Сальдивара, правила учебного заведения запрещают отправлять студентов младших курсов на стажировку в страны, которым Госдепартамент присвоил третий или четвертый уровень опасности.

На студентов старших курсов, преподавателей и сотрудников университета запрет не распространяется.

В Стэнфордском университете подчеркнули, что Россия уже не первая страна, в которую ограничен въезд для студентов. В частности, в 2016 году студентов запретили отправлять в Стамбул из-за непростой обстановки.

В России студенты младших курсов Стэнфордского университета проходили стажировки, в частности, в Центре Карнеги.

Госдепартамент США повысил для России уровень опасности со второго до третьего в начале января.

Третий уровень, по классификации Госдепа, означает, что в пребывание в стране может быть сопряжено со "значительным риском для здоровья и безопасности".

В Вашингтоне такое решение объяснили вероятностью терактов, похищения иностранных граждан, а также беспорядков на Северном Кавказе. Также Госдепартамент отметил, что граждане США могут подвергаться притеснениям со стороны сотрудников российских правоохранительных органов.

Дополнительным моментом стало сокращение численности персонала американских диппредставительств в России, что уменьшает возможность для юридической помощи пострадавшим.