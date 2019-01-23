Стена свершится - преступность уменьшится: Трамп призвал молиться за стену на границе 23 января, 18:23 275 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Стена на границе - одно из предвыборных обещаний Трампа ЕРА

Президент США Дональд Трамп призвал американцев молиться за возведение стены на границе с Мексикой.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Стена свершится - преступность уменьшится! (Build a Wall & Crime Will Fall, - англ.) Это новый лейтмотив Республиканской партии на следующие два года, пока стена не будет завершена (сейчас находится в стадии строительства). Используйте его и молитесь" - сказал президент.

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 января 2019 г.

Трамп обещал построить стену на границе США с Мексикой еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Став президентом, он называл массовый приток мигрантов к границам США "попыткой вторжения" и призывал всех прибывших мигрантов вернуться на родину, подчеркнув, что единственный способ попасть в США - это официально подготовить документы на иммиграцию.

Напомним, с полуночи 22 декабря (07:00 по Киеву) началась процедура частичного прекращения работы правительства из-за отсутствия денег. Одной из причин стали разногласия по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.

Лидеры партий пытались договориться с Трампом об окончании "шатдауна", однако достичь договоренностей не удалось.

Трамп заявил демократам, что готов допустить "шатдаун" на месяцы или годы.

Также президент США допустил вариант чрезвычайного положения в стране в связи с угрозой нелегальной миграции.