Польша построит забор «по всей длине границы с Кенигсбергской областью, бывшей Калининградской областью» — Моравецкий

16 сентября, 05:41
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Граница Польши и Беларуси (Фото:ЛПВП)

Граница Польши и Беларуси (Фото:ЛПВП)

Польша построит физическое заграждение вдоль всей границы с Калининградской областью России. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Radio Olsztyn.

Отвечая на вопрос журналиста, будет ли Польша на границе с Россией строить такой же забор, как на границе с Беларусью, Моравецкий отметил, что в первую очередь будет создана электронная система защиты границы.

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«Но со временем мы создадим соответствующий физический барьер на отдельных участках, и, наконец, по всей длине границы с Кенигсбергской областью — бывшей Калининградской областью», — сказал он.

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Забор будет похож на тот, который построили на границе с Беларусью (Фото:Stanisław Żaryn via Twitter) Польша построит временное заграждение на границе с Калининградской областью РФ

Radio Olsztyn отмечает, что на границе с Россией завершается строительство «электронного фаервола». По данным Министерства внутренних дел и администрации, все работы должны быть завершены на рубеже сентября-октября. Как подчеркивают в министерстве, это даст возможность осуществлять полный мониторинг границы.

Граница Польши с Россией имеет длину 232 километра.

В мае сообщалось, что Польша завершает строительство защитной стены на границе с Беларусью — было введено в действие 206 км барьера, оставалось достроить еще 150 м.

Редактор: Алексей Бочкар

Теги:   Россия Польша Граница Калининград Матеуш Моравецкий

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