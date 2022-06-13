Российские пропагандисты из Известий открестились от статьи возможного «преемника Путина» Кириенко об аннексии украинских территорий 13 июня, 18:53 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кириенко в мае стал куратором временно захваченных территорий Украины вместо Дмитрия Козака (Фото:kremlin.ru)

Прокремлевское пропагандистское издание Известия заявило, что не имеет отношения к опубликованной на их сайте и позже удаленной статье первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко, которого СМИ называют возможным преемником российского диктатора Владимира Путина.

В статье ко «дню России» от имени Кириенко подтверждалось, что страна-агрессор планирует аннексировать захваченные и разрушенные российскими оккупантами территории, а сам он руководит этим процессом. Материал был удален с сайта через некоторое время после публикации, но доступен в веб-архиве.



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«России довелось пережить драматические перемены. И я, работая сегодня над присоединением новых территорий к нашей Родине, как никто другой, глубоко понимаю: Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, Херсон, Симферополь и Севастополь — это не просто названия», — было сказано в статье.

Также там утверждалось, что Россия будет «восстанавливать Донбасс» за «несколько триллионов рублей» из российского бюджета.

В понедельник, 13 июня, Известия пожаловались на «хакерскую атаку» и заявили, что «группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников и разместить ряд материалов, к которым редакция сайта не имеет никакого отношения». Кремлевские пропагандисты утверждают, что обращения от имени Кириенко не существовало, а редакция не публиковала статью.

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