Статуя Свободы может закрыться из-за шатдауна в США

Статуя Свободы может закрыться для посетителей из-за « шатдауна », который остановил финансирование федеральных учреждений и программ в США.

Об этом сообщает Gothamist.

Из-за бюджетного кризиса под угрозой оказалась работа одного из главных символов Америки. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Гокул заявила, что штат не будет выделять дополнительных средств для обеспечения работы монумента, как это происходило во время предыдущих «шатдаунов» при губернаторстве Эндрю Куомо.

По ее словам, более 100 тысяч федеральных работников в Нью-Йорке, в том числе персонал Службы национальных парков, который работает на островах Эллис и Либерти, остались без оплаты после того, как Конгресс не смог принять новое решение по финансированию. Под угрозой также оказались другие программы — Head Start и продовольственная помощь.

«Это ужасно. И это неправильно», — подчеркнула Гокул.

Она провела пресс-конференцию на набережной Нижнего Манхэттена с символическим видом на Статую Свободы, подчеркнув, что даже в случае закрытия монумента его послание о гостеприимстве для иммигрантов останется неизменным.

«Люди должны видеть последствия того, что сделали республиканцы, и обязательно пойти на выборы в следующем году», — заявила она.

1 октября в США начался шатдаун — федеральное правительство частично прекратило работу после того, как республиканцы и демократы не смогли прийти к согласию относительно бюджетных расходов. В результате сотни тысяч госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск, часть социальных программ заморожена, а деятельность ряда ведомств парализована.