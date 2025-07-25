Starlink возобновил работу после масштабного сбоя, который повлиял на украинских военных по всему фронту

Спутниковый интернет Starlink , принадлежащий компании SpaceX, почти полностью восстановил работу после масштабного сбоя, который длился более двух часов.

Об этом заявил вице-президент Starlink Майкл Николс в соцсети X.

По словам чиновника, сбои были вызваны ошибкой во внутренних программных службах, которые поддерживают функционирование базовой сети компании.

«Starlink в настоящее время практически полностью восстановился после сбоя, который длился около 2,5 часа. Причиной стала неисправность ключевых внутренних программных служб», — говорится в сообщении.

Ранее Starlink сообщал, что специалисты уже работают над решением проблемы и извиняются перед пользователями за неудобства. Также в компании заверили, что примут меры, чтобы подобные инциденты не повторились. Аналогичное заявление сделал Илон Маск.

В работе спутниковых терминалов Starlink компании SpaceX вечером в четверг, 24 июля, произошел сбой по всему миру, сообщили в компании.

Это повлияло и на украинских военных. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Робер Бровди (Мадьяр) написал, что «Starlink лег по всему фронту».