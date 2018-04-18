Starbucks на день закроет более восьми тысяч кофеен для тренинга персонала после расового скандала

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Starbucks проведет инструктаж для 175 тысяч сотрудников

Starbucks проведет инструктаж для 175 тысяч сотрудников

Сеть кофеен Starbucks на день закроет более восьми тысяч своих заведений для проведения инструктажа для персонала о недопустимости расовых предубеждений.

Как сообщает The New York Times, кофейни приостановят работу 29 мая.

Инструктаж пройдут 175 тысяч сотрудников сети.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон заявил, что он пытается понять, что в компании пошло не так, и будет пытаться это исправить.

Напомним, в Филадельфии сотрудники кофейни Starbucks вызвали полицию из-за двух темнокожих мужчин, которые ничего не заказали и спросили, где туалет. Полицейские надели на мужчин наручники и отвезли в участок. 

Видео инцидента вызвало волну возмущения в Twitter. Starbucks обвинили в расизме. Многие призвали к бойкоту сети кофеен, а несколько человек устроили перед заведением акцию протеста.

Джонсон извинился за случившееся.

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