Суд обязал Starbucks выплатить бывшей сотруднице $25 млн 15 июня, 05:16 Суд присудил Starbucks 600 000 долларов компенсации и 25 млн долларов в виде штрафа (Фото:REUTERS/Anushree Fadnavis)

Суд обязал компанию Starbucks выплатить 25 млн долларов бывшей сотруднице по делу о расовой дискриминации. Федеральное жюри в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила ее федеральные гражданские права.

Об этом сообщает BBC.



В 2018 году двое темнокожих мужчин пришли к одному из кафе Starbucks в Филадельфии. Сотрудники компании не позволили одному из них воспользоваться туалетом и попросили ребят уйти. После отказа они вызвали полицию. Правоохранители надели на мужчин наручники и вывели их из кафе.

Видео дня

Этот инцидент возмутил общественность и привел к массовым протестам против Starbucks, после чего компания закрыла на один день все свои 8000 магазинов в США, чтобы провести для работников тренинги по борьбе с предубеждением.

Региональный менеджер Starbucks в Филадельфии госпожа Филлипс была уволена. Однако она подала в суд на компанию обвинив их в неправомерном увольнении и несправедливом наказании «белых» работников. Она отметила, что темнокожий руководитель заведения, где произошел инцидент, сохранил свою работу.

Федеральное жюри в Нью-Джерси установило, что Starbucks нарушила федеральные гражданские права госпожи Филлипс, а также закон штата, запрещающий дискриминацию по признаку расы, присудив 600 000 долларов компенсации и 25 млн долларов в виде штрафа.