В России заявили, что задержали подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого 11 июля, 18:34 Задержание подозреваемого в убийстве Станислава Ржицкого (Фото:Скриншот из видео Следком/Telegram)

Во вторник, 11 июля, следственный комитет России сообщил о задержании мужчины, подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизации администрации Краснодара Станислава Ржицкого.

Как сообщил Следком РФ в Telegram, мужчину якобы задержали в Краснодарском крае следователи совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России.

По данным СК РФ, подозреваемый в убийстве — мужчина 1959 года рождения.

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Следком утверждает, что при задержании у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, вероятно, было совершено убийство.



10 июля российские СМИ сообщили, что в Краснодаре застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным росСМИ, Ржицкий также был командиром подводной лодки Краснодар, с которой оккупанты запускали ракеты Калибр по Украине.

Также, по данным СМИ, с этой подводной лодки могли нанести ракетный удар по Виннице 14 июля 2022 года. Тогда погибли 27 человек, среди которых были трое детей.

11 июля главное управление украинской разведки подтвердило убийство Ржицкого. По данным ГУР, убийство произошло, когда Ржицкий занимался пробежкой в краснодарском парке. Около шести утра в него семь раз выстрелили из пистолета Макарова. Он скончался на месте.

Украинская разведка также добавила, что из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы рассказать детали или опознать нападавшего.