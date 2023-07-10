В России застрелили командира подлодки, с которой оккупанты обстреливали Украину Калибрами — росСМИ

10 июля, 21:01
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Станислав Ржицкий (Фото:Миротворец)

Станислав Ржицкий (Фото:Миротворец)

В российском Краснодаре застрелили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. По данным росСМИ, Ржицкий также был командиром подводной лодки Краснодар, с которой оккупанты запускали ракеты Калибр по Украине.

Об этом сообщает российские ресурсы Baza и Shot.

По данным СМИ, 42-летний Ржицкий отправился в 7−8 утра на пробежку, где его подкараулил и расстрелял неизвестный.

«Его подкараулил около спорткомплекса Олимп неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений», — говорится в сообщении Shot.

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Информацию об убийстве россиянина также подтверждают пропагандистские росСМИ со ссылкой на источники в полиции.

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Ржицкий — капитан второго ранга. Он командовал подлодкой Краснодар, которая обстреливала ракетами Калибр Украину в июле 2022 года. Также, по данным СМИ, с этой подлодки мог быть нанесен ракетный удар по Виннице 14 июля, 2022 года.

По данным сайта Миротворец, Ржицкий «принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину». Он указан как командир подводной лодки Алроса Черноморского флота.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Винница Обстрел Краснодар Подлодка Калибр

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