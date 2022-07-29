«Не была харизматичным политиком». К чему Путин готовит свою дочь и чье влияние на диктатора усилилось — интервью с советником главы МВД

29 июля, 20:54
Эксклюзив НВ
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Автор: Роман Кравец

Директор Украинского Института будущего, советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в эфире Радио НВ рассказал, станет ли дочь Владимира Путина его преемницей и кто входит в ближайшее окружение российского диктатора.

https://www.youtube.com/watch?v=ugCTbYRWdt0

— Путин во внутреннюю политику вовлекает своих детей. Его дочь получила должность, касающуюся импортозамещения…

— Соруководитель группы по импортозамещению российского союза промышленников и предпринимателей?

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— Что это значит?

— За этим нужно будет дальше последить. Две недели назад его дочь [Екатерина] Тихонова стала соруководителем этой группы. Чем занимается эта группа? Она, по сути, является одним из переговорщиков с ключевыми партнерами РФ (в первую очередь Индия, Китай) по импортозамещению, являющемуся сейчас Альфой и Омегой для российской экономики. По сути он ее выводит в международную плоскость и дает ей определенный опыт для того, чтобы она приобретала политическую статусность в элитах.

Пока все это делается очень осторожно, без лишних движений. И пока мы от нее не слышим каких-то публичных заявлений, поэтому за этим нужно будет несколько последить. Но вполне вероятно, что таким образом он пробует ее потихоньку, аккуратно имплементировать к российской не только внешней, но и внутренней политике.

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— Об этом, наверное, рано говорить, но может ли она стать преемницей? Он ее к этому готовит?

— Пока об этом действительно очень рано говорить. По состоянию на сейчас можем констатировать, что ей дали определенный политический статус, который сможет ей разрешить выходить в публичную или относительно публичную политику. Воспользуется ли она им? Захочет ли она это делать? До сих пор она была очень закрыта и явно не выглядела харизматичным политиком, который хочет и может заниматься подобными вещами.

— Путин в начале нулевых не был харизматичным и не особенно, казалось, занимался политикой, если я не ошибаюсь.

— Абсолютная правда, но он все же занимал должность — был руководителем ФСБ. А здесь только сопредседатель одной из групп, даже не глава. Специально дали сопредседателя на случай, если будут какие-то провальные истории в импортозамещении, чтобы это не падало на нее, а чтобы виноватым был другой сопредседатель.

— Вы тоже анализируете, что происходит в их внутренней политике, в окружении Путина. Есть кадровые ротации в правительстве. Усиливается группа технократов, как вы их так называете — Силуанов-Грефф-Кириенко. Происходит зачистка старых кадров и окружения еще Ельцина. Как эта группа усиливается и влияет на Путина?

— Группа технократов — это не вертикально интегрированная группа, а горизонтальная, где определенные политики объединяются не потому, что у них есть определенный лидер, на которого они ориентируются; а по интересам и потому, что им делить нечего, и такое потому, что у них плюс/минус одинаковое видение того, как должна развиваться Россия. Это прежде всего [Эльвира] Набиуллина, руководитель Нацбанка [РФ], [Михаил] Мишустин, премьер-министр, это [Сергей] Кириенко, [первый заместитель главы администрации президента РФ] и ряд других людей. В первую очередь, мы должны говорить о Криенко, который сейчас получил карт-бланш на создание вертикали власти на оккупированных территориях Украины, с одной стороны. С другой стороны, он расставил нескольких своих губернаторов во время последней ротации.

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Если говорить о том, кто такой Кириенко, то мы должны понимать, что он входит в структуру Ковальчуков. На сегодняшний день есть две группы влияния, которые ближе к Путину. Это группа Ковальчуков — люди, которые с давних времен знакомы с Владимиром Путиным. И с другой стороны, это группа Николая Патрушева, руководителя СНБО.

Это две группы, которые сейчас очень серьезно усилились. Они сейчас являются главным окружением Путина на сегодня.

— К чему они готовят свое население? Наши власти, в частности в личных разговорах, волнуются, что 11 сентября на оккупированных территориях Россия может провести псевдореферендум и незаконно присоединить Херсон.

— Они прямым текстом говорят, что эти территории будут присоединены. Поэтому в головах большинства россиян нет другого варианта, как аннексия этих территорий.

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С этой точки зрения они начали этот процесс и будут его тянуть, несмотря на то, что каких-то особых успехов у них нет, даже не хватает элементарного — набрать людей на участки.

Они приняли для себя решение, будут это делать. Никакой легитимности, конечно, это иметь не будет, но по состоянию на сегодняшний день изменить что-то могут только военные действия.

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Без военных действий они будут проводить референдумы для аннексии.

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