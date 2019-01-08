Стало известно состояние украинцев, спасенных в результате аварии судна у берегов Турции Сегодня, 00:49 4 Цей матеріал також доступний українською Пострадавшим оказывают помощь

Спасенные после кораблекрушения грузового судна у берегов Турции украинцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.



По его словам, консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших - их состояние удовлетворительное, им оказывается необходимая помощь. "Благодарен турецким спасателям-моряков спасено после 5 часов пребывания в ледяной воде - настоящее чудо. Близкие на связи", - добавил посол.

Консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших моряков-состояние удовлетворительное, держатся бодро, помощь надаеться.Вдячний турецким спасателям-моряков спасены после 5 год.перебування в ледяной воде-настоящее диво.Близьки на связи - Andrii Sybiha ???????? (@andrii_sybiha) 7 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что судно с украинцами на борту перевозило уголь из российского порта Азов в Ростовской области, который часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран.

Напомним, четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы. Судно под флагом Панамы, что вышло из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от турецкой провинции Самсун. В МИД сообщили, что кораблекрушение произошло из-за удара волны.