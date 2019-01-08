Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Мирослава Гонгадзе
Если хотите жить лучше. Семь причин снова пойти учиться
Ярослав Грицак
У революции нет конца
Алексей Бондарев
Квантовый компас и фото с края мира
Кирилл Говорун
О переломном моменте для Украины

Стало известно состояние украинцев, спасенных в результате аварии судна у берегов Турции

Сегодня, 00:49
4
Цей матеріал також доступний українською

Пострадавшим оказывают помощь

Спасенные после кораблекрушения грузового судна у берегов Турции украинцы находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, консул вместе с представителями украинской общины посетил в больницах Самсуна всех пострадавших - их состояние удовлетворительное, им оказывается необходимая помощь. "Благодарен турецким спасателям-моряков спасено после 5 часов пребывания в ледяной воде - настоящее чудо. Близкие на связи", - добавил посол.

Ранее сообщалось, что судно с украинцами на борту перевозило уголь из российского порта Азов в Ростовской области, который часто используют для незаконного вывоза угля из части оккупированного Донбасса к портам Турции и других стран.

Напомним, четверо граждан Украины погибли в результате крушения судна в Черном море. Удалось спасти семерых из 13 членов экипажа, 11 из которых украинцы. Судно под флагом Панамы, что вышло из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия примерно в 148 километрах от турецкой провинции Самсун. В МИД сообщили, что кораблекрушение произошло из-за удара волны.

 

 

 

Теги:   Судно Турция Авария

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Страны

Вчера, 22:30

article_img
Стали известны имена украинцев, спасенных в результате крушения судна у берегов Турции

Выбор редакции

STYLE/Искусство/Кино

Вчера, 09:51

article_img
От режиссеров Мстителей и зомби-апокалипсис в Южной Корее. Пять новых сериалов января
Техно/Авто

Вчера, 12:54

article_img
Как владелец Tesla проучил фанатов двигателей внутреннего сгорания - видео
Техно/Игры

Вчера, 18:01

article_img
Во что поиграть в январе. Новые мобильные игры, за которые не стыдно

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться