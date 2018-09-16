17 сентября 2018, понедельник

Стало известно, сколько украинцев получили "карту поляка" за последние почти 10 лет

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В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка
Фото: pixabay

В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка

С 2008 по 2017 годы 101 тыс. 937 украинцев получили карту поляка.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные МИД Польши.

Так, с 2008 года в среднем 8,5-10 тыс. граждан Украины ежегодно получали карту поляка. В течение 2016-2017 годов наблюдался рост количества выданных документов гражданам Украины - ежегодно более 13 000.

В первом полугодии 2018 года польские консульские учреждения в Украине уже приняли более 7,2 тыс. заявлений от украинских граждан на получение карты поляка, что почти на 1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В течение 10 лет, до июня 2018 года, 1248 граждан Украины получили отказ в получении карты поляка.

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Карта поляка - документ, подтверждающий принадлежность человека к польскому народу за пределами исторической родины. Владельцы карты поляка имеют ряд льгот на территории Польши. В частности, речь идет об упрощенной процедуре получения документов на пребывание в Польше, а также ускоренную процедуру получения гражданства страны, получение льгот при поступлении в польские вузы, проезде в общественном транспорте и тому подобное.

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