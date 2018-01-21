Стало известно о пяти погибших и шестерых раненых в результате вооруженного нападения на отель в Кабуле

В результате вооруженного нападения боевиков на отель Intercontinental в Кабуле, по последним данным, убито пять человек, еще шесть получили ранения, передает телеканал Tolo News со ссылкой на начальника пресс-центра МВД Афганистана.

Как сообщается, по словам начальника пресс-центра МВД Афганистана Наджиба Донишвсе, все пятеро погибших являются гражданскими лицами, все они афганцы. Среди шестерых раненых трое военных.

По его словам, силовики полностью очистили пять этажей отеля. Операция продолжается на последнем, шестом этаже.

"Силовики проверяют каждую комнату, чтобы найти и ликвидировать оставшихся террористов. Из отеля удалось спасти и переправить в безопасное место более 100 человек, среди них 16 иностранцев, в том числе восемь женщин", - сообщил Дониш.

Он отметил, что силовики обнаружили тела двух террористов. Также представитель полиции опроверг информацию о том, что боевики удерживают заложников.

کسانی که در داخل هوتل انترکانتیننتال گیر مانده‌اند در تلاش نجات دادن خودشان استند. این افراد در تلاش پایان شدن از طبقه‌های بالایی این ساختمان استند. pic.twitter.com/tyKP38u0QD — TOLOnews (@TOLOnews) 21 января 2018 г.

В прямом эфире телеканала Tolo News один из постояльцев из горящего номера отеля на шестом этаже сорвался вниз при попытке спастись с помощью простыни, о его судьбе пока ничего не известно. Второму посетителю удалось спуститься этажом ниже, он пытается спуститься на нижние этажи.

"Район по-прежнему оцеплен, и приблизиться к отелю силовики не позволяют даже медикам. Переcтрелка в отеле Intercontinental продолжается", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в субботу, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли беспорядочный огонь по его гостях.